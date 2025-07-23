Цветет с июля до заморозков и неприхотлив! Игольчатый красавец-многолетник

Цветет с июля до заморозков и неприхотлив! Игольчатый красавец-многолетник

Цветет с июля до заморозков и неприхотлив! Игольчатый красавец-многолетник! Георгина Кактусовая — один из самых эффектных садовых цветов, способный превратить любой участок в праздник красок. Эти растения с мощными стеблями до 130 см и крупными полумахровыми или махровыми соцветиями радуют глаз с июля до первых заморозков. Палитра оттенков впечатляет: от нежно-розовых и солнечно-желтых до насыщенно-красных и ослепительно-белых.

Интересные факты о георгинах

Георгины были священными цветами ацтеков.

В Европу эти растения попали только в XVIII веке, а свое название получили в честь ботаника Иоганна Георги.

Современные кактусовые георгины — результат многолетней селекции. Их игольчатые лепестки могут достигать длины 10–15 см.

При минимальном уходе эти удивительные цветы будут украшать ваш сад все лето, привлекая бабочек и восхищенные взгляды соседей.

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