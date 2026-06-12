Цветет розовыми «косичками» как на солнце, так и в полутени: многолетник-сказка

Цветет розовыми «косичками» как на солнце, так и в полутени: многолетник-сказка

Это многолетнее растение станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно в конце лета, когда большинство цветов уже отцвели.

Хелоне косая, которую также называют «розовый фламинго», вырастает в компактный кустик высотой 50–75 см. Главное украшение растения — оригинальные колосовидные соцветия, напоминающие туго заплетенные косички, в которых снизу вверх поочередно распускаются клобучковые цветки насыщенного розово-малинового цвета.

Сказочное цветение хелоне начинается с начала августа и продолжается до устойчивых заморозков в октябре, а иногда и до первого снега, радуя глаз долгие 2–3 месяца. Главное преимущество растения для дачи — абсолютная неприхотливость: оно растет на любых почвах, не требует подкормок и практически не болеет.

Растение нетребовательно к освещению: хорошо цветет как на солнце (при достаточном поливе), так и в полутени, и даже у северной стены дома. Размножают хелоне делением куста весной или семенами под зиму — семена дружно всходят без стратификации, но цвести растение начинает на 2–3-й год.

Ранее были названы цветы на замену наскучившей календуле: сажаете — и сад усыпан нежно-голубыми бутонами.