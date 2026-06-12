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12 июня 2026 в 17:00

10 растений с большими цветами: многолетники и однолетники — растут в любом регионе России

Фото: D-NEWS.ru
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Для тех, кто хочет, чтобы клумбы приковывали взгляды с первого шага, представляем десятку растений с самыми крупными и эффектными цветами.

Первое место занимает пион — его махровые ароматные бутоны достигают 20–25 см в диаметре. Не отстает и лилейник: современные гибриды радуют граммофонами до 20–25 см.

Георгины: размер их соцветий варьируется от 10 до 25 см, а палитра включает любые оттенки. Роза мультифлора (многоцветковая), хоть и цветет мелкими бутонами, но создает эффект «цветущего водопада» длиной до 3–4 метров, покрываясь сотнями розовых цветков.

Астильба в июле-августе покрывается пушистыми метелками длиной до 35 см. Наперстянка пурпурная — настоящий гигант высотой до 1,5 м, чьи колокольчатые цветы собраны в кисти до 50 см длиной.

Фото: D-NEWS.ru

Годеция образует крупные махровые граммофоны, напоминающие азалии. Люпин с его свечами разноцветных мотыльков — еще один фаворит, достигающий метровой высоты. Гацания Frosty Kiss — южноафриканская красавица, цветет ромашками 10–12 см.

А эхинацея пурпурная замыкает десятку: ее корзинки с выпуклой шишковатой сердцевиной раскрываются до 15 см.

Ранее были названы яркие цветы на замену бархатцам и календуле.

Проверено редакцией
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