CNBG сообщила об успешном тестировании на людях вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5e686238-b935-11ea-a5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ULMER via www.imago-images.de/Global Look Press

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG) разрабатывает сразу две вакцины от коронавируса, одну уже испытали на людях.

Как сообщает «Интерфакс», препарат, создаваемый пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых, которым ввели препарат.

Отмечается, что уханьское подразделение также испытало вакцину, которая тоже дала положительные результаты. Кроме того, компания получила разрешение на испытание вакцины в ОАЭ.

Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в этой сфере. Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире вакцин не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространён, то есть в естественном окружении.

Ранее сообщалось, что в настоящее время китайские учёные проводят клинические испытания четырёх инактивированных вакцин и одной вакцины на основе аденовирусного вектора. По их словам, необходимо провести по меньшей мере три цикла испытаний, на которые потребуется от трёх до шести месяцев. Только после этого можно выпускать препарат на рынок.

Как писал NEWS.ru, 18 июня клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В них принимают участие 38 добровольцев. Первоначально инъекции препарата были сделаны 18 из них. Остальные получат вакцину через неделю. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года.