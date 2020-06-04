ЦИК передумала давать журналистом право смотреть на подсчитанные бюллетени

https://static.news.ru/photo/1d3e9e60-a663-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/АГН

Центризбирком заявляет об изменении порядка голосования по поправкам в Конституцию. Журналистов лишили права ознакомиться с рассортированными по стопкам бюллетенями.

Теперь это могут делать только наблюдатели, следует из документа, размещённого на сайте ЦИК. При этом другие права журналистов не изменились.

По словам члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, раньше представитель СМИ вместе с наблюдателями мог попросить пересчитать бюллетени ещё раз. Таким образом можно было проверить качество подсчёта, передают «Открытые медиа».

Это часто помогало добиться внимания — когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата. Вот такую возможность у СМИ сейчас отбирают, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.