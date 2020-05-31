ЦИК хочет изменить правила голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/0040d1c6-a3ce-11ea-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены избиркомов не будут записывать паспортные данные избирателей при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Такие изменения хочет внести Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Они прописаны в новом варианте документа, регламентирующего порядок проведения голосования по конституционным поправкам.

Новый вариант предполагает, например, выдачу бюллетеня для голосования без указания серии и номера паспорта избирателя — теперь будет достаточно просто расписаться, — пишет «Коммерсант».

Чтобы получить бюллетень, участнику нужно предъявить паспорт. Кроме того, участникам процесса планируют разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования. Ранее таким правом хотели наделить только пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Теперь, как отмечает издание, на дому смогут проголосовать все желающие.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Как ранее писал NEWS.ru, дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена, когда президент России Владимир Путин сочтёт нужным это сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.