24 марта 2026 в 08:15

Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога

Фото: D-NEWS.ru
Творожную запеканку делаю с кукурузным крахмалом — выходит нежная и пышная. Этот рецепт на 3 пачки творога, но можно взять и меньше. Она получается не плотной как кирпич, а мягкой, почти воздушной, с приятной сливочной текстурой.

Этот вариант выручает всегда: минимум усилий, а результат стабильно вкусный — подходит и на завтрак, и к чаю.

Ингредиенты: творог — 3 пачки по 180 г, яйца — 2 шт., кукурузный крахмал — 40–50 г, сахар — 100 г (или по вкусу), ванилин — щепотка, разрыхлитель — 0,5 ч. л., изюм — горсть.

Приготовление: творог соедините с яйцами, сахаром и ванилином, затем добавьте кукурузный крахмал и разрыхлитель. Если берете брикетный, его можно не взбивать, если зернистый, то обязательно пробить блендером. Хорошо перемешайте до однородной массы — можно пробить блендером, тогда текстура будет ещё нежнее.

Вмешайте изюм, распределяя его по всей массе. Переложите смесь в форму — особенно удобно использовать силиконовую, чтобы запеканка легко доставалась.

Выпекайте при 180 °C около 40–50 минут до золотистой корочки. После духовки дайте ей немного остыть — так она станет ещё более нежной и хорошо держит форму.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Читайте также
Хруст снаружи, нежность внутри: секрет идеальных сырников без сковороды
Семья и жизнь
Хруст снаружи, нежность внутри: секрет идеальных сырников без сковороды
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Общество
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Взбиваем яйца со сметаной и заливаем цветную капусту: простая запеканка
Семья и жизнь
Взбиваем яйца со сметаной и заливаем цветную капусту: простая запеканка
Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт
Семья и жизнь
Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт
В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом — нежные, ароматные, как райский десерт. Идеально для поста и ПП
Общество
В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом — нежные, ароматные, как райский десерт. Идеально для поста и ПП
Ольга Шмырева
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

