Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога

Творожную запеканку делаю с кукурузным крахмалом — выходит нежная и пышная. Этот рецепт на 3 пачки творога, но можно взять и меньше. Она получается не плотной как кирпич, а мягкой, почти воздушной, с приятной сливочной текстурой.

Этот вариант выручает всегда: минимум усилий, а результат стабильно вкусный — подходит и на завтрак, и к чаю.

Ингредиенты: творог — 3 пачки по 180 г, яйца — 2 шт., кукурузный крахмал — 40–50 г, сахар — 100 г (или по вкусу), ванилин — щепотка, разрыхлитель — 0,5 ч. л., изюм — горсть.

Приготовление: творог соедините с яйцами, сахаром и ванилином, затем добавьте кукурузный крахмал и разрыхлитель. Если берете брикетный, его можно не взбивать, если зернистый, то обязательно пробить блендером. Хорошо перемешайте до однородной массы — можно пробить блендером, тогда текстура будет ещё нежнее.

Вмешайте изюм, распределяя его по всей массе. Переложите смесь в форму — особенно удобно использовать силиконовую, чтобы запеканка легко доставалась.

Выпекайте при 180 °C около 40–50 минут до золотистой корочки. После духовки дайте ей немного остыть — так она станет ещё более нежной и хорошо держит форму.

