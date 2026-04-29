Чтобы не горевать по испорченной рыбе на гриле, делаю так — вот рецепт для идеального шашлычка

Лосось — благодарный продукт, который не требует сложных манипуляций. Его природный вкус и жировая текстура идеально гармонируют с легкой кислинкой лимона и дымком от углей. Иногда лучшее — это и есть самое простое.

Что понадобится

Стейки лосося — 4 шт. (около 200 г каждый), репчатый лук — 1 шт., лимон — 0,5 шт., майонез — 2 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., адыгейская соль — 1 ч. л., смесь перцев — 0,5 ч. л., свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Рыбные стейки промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Лук нарезаем тонкими кольцами и слегка разминаем руками, чтобы выделился сок. В миске соединяем лук, майонез, соевый соус, оливковое масло, адыгейскую соль, перец и сок половины лимона — это наш маринад.

Выкладываем в него стейки, аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусок был покрыт соусом. Накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час для маринования. Разжигаем мангал и дожидаемся, когда угли покроются белым пеплом.

Замаринованные стейки выкладываем на хорошо разогретую решетку, сверху распределяем лук из маринада. Обжариваем с каждой стороны по 7–10 минут, в зависимости от толщины куска и желаемой степени прожарки, избегая пересушивания.

Главный индикатор готовности — непрозрачное мясо и легкое расслоение волокон. Подаем сразу, украсив долькой лимона и свежей зеленью.