Когда узнал об этом рецепте шашлыка, классические больше не готовил — вот кокосовый трюк из Азии

Этот рецепт перенесет вашу террасу или дачный участок прямо на побережье Юго-Восточной Азии. Нежные кусочки трески, томленные в маринаде на основе кокосового молока и обжаренных специй, приобретают бархатистую текстуру и глубокий пряный вкус.

Что понадобится

600 г филе трески, 200 г соли, 2 луковицы лука-шалота, 3 зубчика чеснока, 1 острый перец, 1 ст. л. кориандра, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. куркумы, 30 г арахиса, 100 мл кокосового молока, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. рыбного соуса, 2 ст. л. растительного масла, вода.

Как я готовлю

Треску засыпаю солью, убираю в холодильник на 1 час. Лук-шалот, чеснок и перец режу. На сухой сковороде прогреваю кориандр и зиру, добавляю куркуму и арахис, жарю 2 минуты. Перекладываю в блендер со специями, арахисом, луком-шалотом, чесноком, перцем, кокосовым молоком, сахаром, рыбным соусом. Взбиваю до пасты.

Рыбу промываю, обсушиваю. Обмазываю пастой, оставляю на 1 час при комнатной температуре.

Угли разжигаю, решетку разогреваю, смазываю маслом. Рыбу стряхиваю, выкладываю на решетку. Жарю 3–5 минут с каждой стороны. Подаю на шпажках.