Что за громкий скандал с возможным задержанием главы МЧС Чечни в Дагестане

Фото: chechnya.gov.ru

Алихан Цакаев

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, предположительно, был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане, пишет Telegram-канал Readovka. Официального подтверждения этого не было. Какие известны подробности скандала?

Что известно о возможном задержании главы МЧС Чечни

По данным Telegram-канала Readovka, 14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзель» сотрудник ДПС заметил черный автомобиль марки GMC, двигавшийся по встречному направлению. Как сообщает источник, полицейский потребовал от водителя остановиться, но тот этого не сделал, развернулся на перекрестке и попытался сбить сотрудников ДПС. Для задержания на дороге разложили устройство для остановки авто «Еж», а затем силовики вытащили мужчину из машины, отметили журналисты.

Позднее к месту инцидента приехал автомобиль батальона ДПС по Чечне и батальон ДПС по Республике Дагестан с целью дальнейшей транспортировки задержанного в отдел в МВД в Новолакском районе, пишет Readovka. По данным канала, автомобиль Цакаева числится в розыске у службы Интерпола Канады.

Затем, пишет источник, к месту приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат»: находящиеся в машине потребовали отдать им задержанного, завязалась потасовка, Цакаева все же удалось забрать у сотрудников ДПС, подчеркнула Readovka.

Фото: chechnya.gov.ru Алихан Цакаев

Цакаев занимает должность начальника ГУ МЧС по Чеченской Республике с марта 2022 года. Он награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

Как депутаты и общественники отреагировали на скандал

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «форменным беспределом» скандал с возможным задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым.

«Такого быть просто не должно. На кадрах зафиксировано неповиновение сотрудникам полиции. Тут даже споров быть не может — Алихан Цакаев неправ», — заявил он.

По словам Владимира Рогова, в конечном итоге Цакаева отпустили. По его мнению, в правовом государстве подобных инцидентов быть не должно.

«Как по мне, этот форменный беспредел!!! Это настоящий тест нашей системы власти. Посмотрим, что будет дальше. Боюсь, что тест выдержан не будет», — добавил Рогов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью NEWS.ru пообещал «изучить и проконтролировать» ситуацию, подчеркнув, что «должности и связи не должны быть прикрытием». По мнению парламентария, человеку государственной системы не подобает подобным образом реагировать на законные требования сотрудников полиции.

«По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть отягчающим обстоятельством», — сообщил Хамзаев.

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