Магнитные бури сегодня, 18 апреля: что завтра, бессонница, боли, давление

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле, сегодня, 18 апреля, составляет 25%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 апреля

По данным ученых, сегодня уровень геомагнитных ударов поднимется до показателя Kp 4, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние 24 часа сильных магнитных бурь зафиксировано не было», — рассказали ученые ИКИ РАН.

Согласно прогнозу портала my-calend, сегодня ожидается средняя магнитная буря силой 5 баллов.

«Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой 5 баллов. В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — сообщается на сайте сервиса.

Завтра, 19 апреля, сильных геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется.

Что за мощные вспышки происходят на Солнце

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что с 18 по 21 апреля на Солнце будут наблюдаться сильные вспышка класса Х. Как они отразятся на Земле, в настоящее время предсказать невозможно.

«Для Солнца на все 4 оставшихся дня недели, с четверга по воскресенье, установлены максимальные вероятности крупных взрывных событий, в том числе вспышек высшего балла X. В настоящий момент регистрируется стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле. Выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу. Наиболее благоприятным на данный момент, как ни парадоксально, является сценарий резкого усиления общей вспышечной активности Солнца, когда накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы», — заявили ученые.

Отмечается, что наиболее опасными днями могут стать ближайшие пятница и суббота, когда крупные активные центры будут находиться точно на линии Солнце — Земля.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что геомагнитные возмущения оказывают наибольшее влияние на новорожденных, людей пожилого возраста, гипертоников и гипотоников.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, то все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

По его мнению, у пожилых людей ухудшается самочувствие во время геоударов, потому что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru пояснил, что в период магнитных бурь прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, это пить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

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