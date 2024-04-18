Крынки, Бахмут, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 18 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Крынок, Нетайлово, Новобахмутовки, Орехово, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 18 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте северо-западнее Вербового идут позиционные бои. ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск и воспрепятствовать их выходу к восточным окраинам Работино. В самом Работино ВС РФ ведут штурмовые действия, есть небольшие продвижения внутри населенного пункта. Активно работают средства дальнего поражения с обеих сторон. Донецкий фронт. В Новомихайловке ВС РФ выбивают остатки украинского гарнизона из населенного пункта. В Георгиевке продолжаются встречные бои. В Красногоровке — штурмовые действия ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии, в результате которых российским войскам удалось продвинуться в городской черте. В районе Победы — встречные бои. Есть продвижения к югу от Первомайского, по направлению к Невельскому, где в полях еще остались позиции украинских войск. Судя по всему, находящиеся в этом кармане бойцы ВСУ вскоре будут отрезаны от подвоза провизии и боекомплекта, после чего выбор будет невелик: уничтожение или плен. Встречные бои в районе Нетайлово и Уманского. ВС РФ пытаются вскрыть оборону противника на этом участке фронта. В районе Семеновки и Бердычей ЛБС без особых изменений, продолжаются ожесточенные бои. А вот севернее Бердычей ВС РФ продолжают пробиваться к окраинам Новобахмутовки и Очеретино, что еще больше усугубляет и без того тяжелое положение дел украинского гарнизона в Семеновке и Бердычах», — сообщает WarGonzo.

В районе Часова Яра ВКС РФ и артиллерия продолжают наносить удары по позициям ВСУ, отметил источник.

«Часовоярское направление. В восточном пригороде Часова Яра продолжаются встречные бои. ВСУ подтягивают сюда резервы. В районе Богдановки также идут встречные бои. ЛБС существенно не изменилась, но российские ВКС и артиллерия круглосуточно бьют по позициям ВСУ в городе, что не может не сказаться на качестве обороны и, что немаловажно, на моральном состоянии украинских войск», — говорится в публикации WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По информации авторов Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ перебросили малые десантные группы к населенному пункту Крынки, несколько расширив свое присутствие в растянувшемся вдоль берега селе.

«Общая численность живой силы противника — не более 100 человек, противник скован в возможности маневрировать, но передвигается от укрытия к укрытию в самих Крынках. От вражеских обстрелов Каховки погиб один гражданский, четверо ранены. На Запорожском фронте ВС России отразили контратаку противника северо-западнее Вербового, враг послал в бой группу пехоты из семи человек. У Работино наши войска накрыли артиллерийским огнем район размещения бронетехники. На Южно-Донецком направлении ВС России расширяют зону контроля на юге Красногоровки. Продолжаются бои в Новомихайловке. Северо-западнее Авдеевки ВС России ведут активные наступательные действия у н. п. Очеретино, в районе Семеновки и Бердычей. Наши войска стараются охватить Новокалиново с севера», — сообщает канал «Два майора».

Отмечается, что в районе Часова Яра ВС РФ активно действуют на восточной окраине и закрепляются юго-западнее Богдановки, отразив контратаку ВСУ.

«На Северском направлении бои идут в направлении Выемки и Богдановки. Линия боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении у Тернов без изменений», — пояснили авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По данным «Рыбаря», на Северском направлении ВС РФ наносят удары авиацией и FPV-дронами по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ недалеко от Выемки, а также в Спорном и Верхнекаменском.

«На Бахмутском направлении подразделения ВС РФ штурмуют позиции противника в районе училища № 77 на восточной окраине Часова Яра. ВСУ проводят хаотичное минирование выездов из микрорайона Канал по направлению к городу. На Авдеевском направлении российские подразделения наступают на рубеже Уманское — Яснобродовка. А севернее Авдеевки военнослужащие ВС РФ наступают в направлении Новобахмутовки и Очеретино. На Запорожском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в восточной части Работино, откуда ранее были выбиты украинские формирования. Противник предпринял несколько контратак, однако закрепиться не смог и отступил на северную окраину», — сообщает «Рыбарь».

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