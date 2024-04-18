«Беспредел»: Рогов высказался о задержании главы МЧС Чечни Рогов назвал «форменным беспределом» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алихан Цакаев

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал «форменным беспределом» скандал с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане. Рогов выразил мнение, что поведение чиновника, который отказался выполнять требования полиции, было недопустимым.

Такого быть просто не должно. <...> Как по мне, это форменный беспредел!!! Это настоящий тест нашей системы власти. Посмотрим, что будет дальше, — написал политик.

Рогов добавил, что последние несколько лет в российском обществе быстро растет запрос на справедливость. Если власть не сможет удовлетворить этот запрос, то внутри страны будут нарастать проблемы, считает глава «Мы вместе с Россией».

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное.

Также из видео становится понятно, что задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских. В итоге силовики были вынуждены вытащить мужчину из машины, после чего повалили его на асфальт.