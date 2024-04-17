Появились кадры задержания высокопоставленного чиновника из Чечни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное.

Также из видео становится понятно, что задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских. В итоге силовики были вынуждены вытащить мужчину из машины, после чего повалили его на асфальт.

Издание «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что задержанным оказался глава МЧС Чеченской Республики Алихан Цакаев. О причинах произошедшего инсайдеры СМИ не рассказали.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя ситуацию, выразил мнение, что настоящие горцы и джигиты не могут находиться в нетрезвом состоянии. Хамзаев также обратил внимание, что человеку государственной системы вообще не подобает так реагировать на законные требования сотрудников полиции. Должны быть жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона, подчеркнул депутат. Он отметил, что ни должность, ни связи чиновника не должны стать «прикрытием».