«Не горское поведение»: Хамзаев об инциденте с чиновником в Дагестане Депутат Хамзаев назвал поведение чиновника из Чечни недостойным джигита

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Султан Хамзаев

Настоящие горцы и джигиты не могут находиться в нетрезвом состоянии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Таким образом он прокомментировал новости о задержании чиновника из Чечни, который отказался остановиться на своем автомобиле по требованию полицейского.

По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть, как отягчающее обстоятельство, — отметил собеседник.

Хамзаев также обратил внимание, что человеку государственной системы вообще не подобает так реагировать на законные требования сотрудников полиции. Должно быть жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона, подчеркнул депутат.

Должность и связи не должны быть прикрытием. Будем изучать и контролировать ситуацию, — резюмировал Хамзаев.

Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» сообщил, что накануне на ФКПП «Герзель» был задержан высокопоставленный чеченский чиновник. Он следовал на GMC, отказался остановиться по требованию полиции и пытался совершить наезд на сотрудников МВД. Сообщается, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее большинство россиян (58%) поддержали идею увольнения чиновников за езду на автомобилях с тонированными окнами. Только 7% участников голосования ответили, что это слишком жестокая мера.

Согласно результатам опроса, еще 30% россиян считают, что для увольнения чиновников существуют более серьезные причины. В частности, речь идет об уборке снега и ремонте дорог. Еще 2% респондентов предложили свои варианты ответа. Несколько комментаторов выразили уверенность, что чиновники и вовсе не должны ездить на автомобилях. Россияне предложили пересадить их на трамваи и маршрутки.