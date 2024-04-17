Россияне поддержали увольнение чиновников за езду на авто с тонировкой NEWS.ru: 58% россиян выступили за увольнение чиновников с тонированными машинами

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Большинство россиян (58%) поддержали идею увольнения чиновников за езду на автомобилях с тонированными окнами, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного NEWS.ru. Только 7% участников голосования ответили, что это слишком жестокая мера.

Согласно результатам опроса, еще 30% россиян считают, что для увольнения чиновников существуют более серьезные причины. В частности, речь идет об уборке снега и ремонте дорог. Еще 2% респондентов предложили свои варианты ответа. Несколько комментаторов выразили уверенность, что чиновники и вовсе не должны ездить на автомобилях. Россияне предложили пересадить их на трамваи и маршрутки.

Ранее опрос показал, что 46% жителей России предлагают пересадить на автомобили Lada Vesta с автопилотом депутатов Госдумы и сенаторов. При этом большинство опрошенных признались, что не готовы покупать такой транспорт, еще 12% в принципе не доверяют отечественному автопрому.

Также ранее опрос показал, что 34% жителей России считают необходимым создать министерство по делам молодежи в стране. 26% респондентов выразили уверенность, что инициативы, которые будут выдвигаться таким ведомством, не должны становиться обязательными к выполнению.