Опрос показал, что россияне не против министерства по воспитанию молодежи NEWS.ru: 34% россиян ратуют за создание министерства молодежной политики

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Большинство россиян (34%) считают, что стране необходимо министерство по делам молодежи, об этом свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. При этом более четверти респондентов (26%) считают, что это не должно превратиться в обязаловку.

При этом 14% опрошенных считают, что власти и так уделяют больше внимание молодежи. Еще 13% респондентов сообщили, что нужно подождать с этой идеей. Также 9% заявили, что такое ведомство должны возглавить дети и тогда «все будет хорошо».

До этого ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что в России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию. По предварительным данным, оно может быть создано на базе Росмолодежи.

Ранее опрос показал, что большинство россиян (57%) любят свою работу, что на 2% больше результатов аналогичного исследования годом ранее. Треть респондентов признались, что им не нравятся некоторые аспекты текущей должности. Еще 13% опрошенных заявили, что не удовлетворены своей деятельностью. При этом среди любящих свою работу чаще всего встречаются сотрудники фитнес-индустрии, сферы искусства, массмедиа и развлечений, а также медицины и фармацевтики.