Россияне не готовы пересаживаться на отечественные автомобили с автопилотом Больше половины россиян не захотели купить Lada Vesta с автопилотом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России тестируют Lada Vesta с автопилотом. Как следует из результатов опроса NEWS.ru, большая часть россиян не готовы покупать такие автомобили, при этом 46% респондентов предлагают пересадить на них депутатов Госдумы и сенаторов. Еще 12 % заявили, что не доверяют отечественному автопрому, 11% опрошенных считают, что такую машину можно подарить лишь врагу.

Также отмечается, что 8% респондентов назвали Lada Vesta с автопилотом машиной для убийства и предложили оправить ее на СВО. При этом лишь 8% участников опроса доверяют российскому автопрому и готовы его поддержать.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что после ухода из России западных автоконцернов в отечественном автопроме возникла «какая-то жизнь». В частности, по словам эксперта, на некоторых площадках началось производство моделей из КНР.

Ранее «Автозавод Санкт-Петербург», на котором прежде выпускались автомобили Nissan, представил первую машину Xcite. Новинкой стал кроссовер Xcite X-Cross 7, который по своим габаритам, дизайну и техническим характеристикам полностью схож с китайским Chery Tiggo 7.

Производитель позиционирует Xcite X-Cross 7 как просторный автомобиль с пятиместным салоном с ровным полом. Отмечается, что схожие машины китайского бренда Chery без передних решеток и логотипов на бамперах были замечены на площадке петербургского завода минувшей зимой.