Бывший завод Nissan представил первый автомобиль бренда Xcite в России «Автозавод Санкт-Петербург» представил кроссовер Xcite X-Cross 7

Фото: ООО «Автозавод Санкт-Петербург»

Xcite X-Cross 7

«Автозавод Санкт-Петербург», на котором прежде выпускались автомобили Nissan, представил первую машину российского бренда Xcite, пишет Autonews. Новинкой стал кроссовер Xcite X-Cross 7, который по своим габаритам, дизайну и техническим характеристикам полностью схож с китайским Chery Tiggo 7.

Производитель позиционирует Xcite X-Cross 7 как просторный автомобиль с пятиместным салоном с ровным полом. Отмечается, что схожие машины китайского бренда Chery без передних решеток и логотипов на бамперах были замечены на площадке петербургского завода минувшей зимой.

Кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л. с. Это переднеприводная машина, которая способна развивать скорость до 186 км/ч и разгоняется с места до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Во всех комплектация X-Cross 7 получил «зимний пакет» с электрообогревом сидений, ветрового стекла, рулевого колеса и наружных зеркал. Базовая версия включает в себя электропривод двери багажника, светодиодную оптику в передних фарах и задних фонарях, есть дистанционный запуск с ключа. Машина оборудована мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобили Chery Tiggo 7 официально представлены в России и стоят от 2,57 млн рублей. Ожидается, что цены на Xcite X-Cross 7 объявят ближе к старту продаж весной 2024 года.

В начале февраля NEWS.ru публиковал фотографии с Xcite X-Cross 7, замеченными на площадке бывшего завода Nissan. Автомобили проходили тестовые заезды, инженеры адаптировали их под условия российских дорог.