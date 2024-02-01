Появились фото нового кроссовера от бывшего завода Nissan в Петербурге Появилось фото нового авто Xcite X-Cross 7 от экс-завода Nissan в Петербурге

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru

Xcite

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan создают китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro под именем Xcite X-Cross 7, выяснил корреспондент NEWS.ru. Ему удалось сделать эксклюзивные фотографии на площадке предприятия.

Судя по снимкам, сейчас автомобили проходят тестовые заезды, а инженеры занимаются их адаптацией под условия российских дорог. Выбор на модель Chery Tiggo 7 Pro пал из-за ее высокой популярности. В 2023 году кроссовер вошел в пятерку лучших по продажам.

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru Xcite

На днях стало известно, что предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало производство собственных автомобилей под брендом XCITE. До этого завод выпускал машины Nissan. Как уточнили в компании, XCITE — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития, на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Автоэксперт Иван Зенкевич сообщил, появление нового российского автомобильного бренда является хорошей новостью, но главное, чтобы на рынке была здоровая конкуренция. Он не исключил, что у завода в Санкт-Петербурге есть лицензия Японии, по которой автомобили делают в Китае.