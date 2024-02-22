«Запускается какая-то жизнь»: эксперт рассказал о состоянии автопрома в РФ Национальный автосоюз указал на запуск новых проектов в автопроме России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После ухода из страны иностранных автоконцернов в российской автомобильной промышленности «запускается какая-то жизнь», рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. В частности, по его словам, на некоторых площадках началось производство моделей из КНР.

Сегодня на отдельных автозаводах запускается какая-то жизнь. Не могу сказать, что это прямо пульсация, скорее, просто какое-то легкое биение. Например, на бывшем заводе Hyundai начинают собирать из машинокомплектов тоже Hyundai. «Автотор» загружен контрактами, сейчас собирает каких-то «китайцев», — рассказал Шапарин.

По его словам, конструкции китайских моделей «начинают вставать на наши конвейеры без какой-либо локализации вообще», они просто получают новые российские названия. Шапарин добавил, что это не только «Москвич», но и другие проекты.

Сказать, что это устойчивая модель бизнеса, я не могу, потому что если в какой-то момент китайцы тоже тормознут с поставками, тогда мы столкнемся с повторением кризисной ситуации, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Ранее автомобильный эксперт Вадим Гагарин заявил, что основным минусом китайских машин является то, что большинство моделей появилось в РФ в 2022 или 2023 году. Из-за этого люди еще не понимают, насколько они надежны, сколько они будут ездить, можно ли их потом продать за вменяемые деньги. Также зачастую неясно, не уйдет ли марка с российского рынка в ближайшее время.