«Ну это же бред!»: что эксперт думает о китайских автомобилях

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Автомобили Geely в первом в России международном центре китайских автомобилей «Москва-Тянья»

Китайские автомобили стремительно завоевывают российский авторынок. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в 2023 году китайским компаниям принадлежало 48% российского авторынка. В чем же плюсы и минусы китайских машин? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о «китайцах» автомобильного эксперта, редактора «Авто Mail.ru» Вадима Гагарина.

Нет адаптации, маленький двигатель, скудный ассортимент

— Нужно понимать, что минусы есть у любого автомобиля. Как и плюсы. Но если мы сейчас говорим в целом про китайские автомобили в России, то у них есть несколько основных недостатков.

Первый. Это довольно скудный ассортимент. На первый взгляд, на рынке есть огромное количество моделей. Но на самом деле вы будете выбирать только между кроссоверами и седанами. Причем кроссоверы будут в основном лишь с передним приводом — полноприводных моделей мало. Ну и еще есть пикапы, хотя их немного. А вот хетчбэки, универсалы, спорткары, кабриолеты — ничего этого нет. Особенно если мы говорим про официальные поставки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй недостаток «китайцев»: машины в основном идут с мелкими по объему бензиновыми турбомоторами и с «роботами» или вариаторами. Это не совсем привычная для нашего рынка комбинация. Все-таки у нас любят двигатели более объемные, да и в качестве трансмиссии предпочитают классический и более надежный гидротрансформаторный автомат. Нет и дизельных двигателей, ведь в Китае дизели ставят только на коммерческую технику. Поэтому китайских дизельных легковых машин у нас, наверное, никогда не будет.

Третий минус — даже те машины, которые поставляются официально, имеют проблемы с запчастями. Причем иногда даже с банальными расходниками. У популярных в России марок, которые давно присутствуют на рынке, с этим проще. Но компании, которые вышли совсем недавно, часто имеют сложности с запчастями.

Недостаток четыре: далеко не у всех моделей есть адаптация к нашим дорожным и погодным условиям. Например, может не быть подогревов кресел — это вообще распространенная история. Или подогрев есть, но только водительского кресла. Не часто увидишь подогрев рулевого колеса или лобового стекла. А ведь европейские, корейские и японские компании приучили нас к тому, что в машине все это подогревается. Плюс есть проблемы с антикоррозионным покрытием.

Это не премиум

— Но главный минус заключается в том, что большинство моделей появилось в России в прошлом или позапрошлом году. И люди еще не понимают, насколько они надежны, сколько они будут ездить, можно ли их потом продать за вменяемые деньги, можно ли их покупать бэушными. Да и часто неясно — а не уйдет ли марка завтра с нашего рынка. Чтобы не получилось так: ты деньги отвалил, но остался у корыта разбитого.

Да и по потребительским характеристикам китайские машины обычно проигрывают. Никакой премиум они не в состоянии даже близко заменить. То есть взять BMW, Audi или Mercedes-Benz, то никакой «китай» там и рядом не валялся. Они могут что угодно рассказывать, какой они премиум делают. Но это не премиум, естественно. И люди, которые ездили на дорогих машинах, это понимают.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Важные плюсы: гарантия, нет «пустых» версий

— Но есть и плюсы у «китайцев». Они сейчас поставляются к нам официально! Это важно. Есть гарантия, причем часто довольно длительная. Часто есть русификация, хотя и не всегда. Поэтому, кстати, лучше брать машину проверенной марки, которая уже давно на рынке. И которая никуда не будет уходить.

Еще одним плюсом является то, что китайские модели не поставляются к нам в «бомжатских» комплектациях. Обычно даже в базовой версии есть все необходимое. А доплата за топовые комплектации небольшая. И, купив машину в максимуме, ты получаешь огромное число всякого оборудования: подсветки, люки, кнопочки, беспроводные зарядки и другие побрякушки.

Еду и ослепляю других водителей

— Правда, далеко не всегда эти «штучки» работают правильно. Я протестировал уже много китайских автомобилей. И могу отметить, что всевозможные системы безопасности — активные круизы, системы удержания в полосе и прочие ассистенты-водители — они в подавляющем большинстве случаев у китайских машин работают очень плохо.

Видимо, компании берут у какого-то поставщика это оборудование, ставят в машину и не тратят при этом время на отладку. Потому что это дорого. И они заявляют, что у нас огромное число современных систем безопасности. Звучит красиво. Но пользоваться этим невозможно. Например, буквально вчера тестировал машину с системой автоматического управления дальним светом. Это просто кошмар. Я еду по обычной дороге в городе, кругом машины. А автомобиль раз — и включает дальний. И ослепляет других водителей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продажа китайских автомобилей OMODA в дилерском центре столицы

То же с активным круиз-контролем. Еду себе спокойно. На соседней полосе грузовик. А машина тормозит вдруг. Причем резко. Хотя впереди у меня было свободное пространство. Ну это же бред!

Но при этом стоит отметить, что китайцы прислушиваются к замечаниям. Не просто продают автомобили, а стараются учитывать наши пожелания. Видно, что наш рынок для них становится важным.

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