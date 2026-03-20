20 марта 2026 в 11:05

Что делать, если рассада вытягивается и желтеет — разбор причин и реальные решения

Фото: D-NEWS.ru
Если рассада становится тонкой, бледной и вытягивается вверх — это сигнал, что условия ей не подходят. Чаще всего проблема не в семенах, а в уходе. И чем раньше исправить ошибки, тем больше шансов спасти растения.

Главная причина вытягивания — нехватка света. Даже на подоконнике его часто недостаточно, особенно в конце зимы. Решение — досветка фитолампами по 10–12 часов в день и поворот рассады к свету разными сторонами.

Желтизна листьев чаще связана с переувлажнением или нехваткой питания. Слишком частый полив приводит к кислородному голоданию корней. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя почвы и обязательно используйте рыхлый грунт.

Температура тоже играет роль: при слишком тёплом воздухе и слабом освещении рассада «тянется». Оптимально — 18–22°C днём и немного прохладнее ночью.

Из актуальных приёмов — пикировка с заглублением стебля (например, у томатов), использование стимуляторов корнеобразования и лёгкие подкормки с азотом и микроэлементами.

Если действовать комплексно — свет, умеренный полив, правильная температура и питание — рассада быстро окрепнет, станет компактной и насыщенно-зелёной.

Ранее мы рассказывали о 3 многолетних кустарниках — как яркий фонтан в саду. Мгновенно преображают участок и создают эффект «дорогого» ландшафта.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
