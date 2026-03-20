20 марта 2026 в 09:00

Семечко в землю — через месяц цветы! Три растения, которые растут на глазах и не требуют рассады

Фото: D-NEWS.ru
Эти три растения растут на глазах и не требуют рассады. Рекордно быстрый результат: семечко в землю — через месяц цветы!

Календула — этот цветок способен превратиться из крошечного семечка в пышный кустик с яркими бутонами всего за месяц-полтора! Уже через 40–50 дней после посева вы будете любоваться ее солнечными оранжевыми и желтыми соцветиями, которые не только украшают сад, но и отпугивают вредителей. Календула абсолютно неприхотлива, холодостойка и цветет все лето до заморозков.

Другой чемпион по скорости — настурция, которая при посеве в грунт зацветает через 6-7 недель, радуя огненными шапками. А иберис зонтичный поражает еще быстрее — от всходов до цветения проходит всего 5-6 недель, — создавая белоснежные или розовые подушки. Эти растения идеальны для тех, кто не любит ждать и хочет получить красочный сад с минимальными усилиями.

Ранее был назван цветок, который не переносят белокрылка, тля, колорадский жук и капустница — это не бархатцы.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
