Соседи в шоке, когда видят эти «розы»: растут в тени, не болеют и у них нет шипов

Соседи в шоке, когда видят эти «розы»: растут в тени, не болеют и у них нет шипов

Многие садоводы мечтают о красоте розы, но без ее капризов, и природа создала несколько цветов, которые являются идеальной заменой.

Ранункулюс — его густомахровые бутоны диаметром до 10 см с атласными лепестками напоминают миниатюрные розы. При этом он не боится болезней, может расти как на солнце, так и в тени, не требует частых подкормок и стоит в вазе до двух недель.

Махровая примула серии Belarina — эти миниатюрные розочки (до 7 см) появляются в саду одними из первых, в марте-апреле, цветут почти три месяца и могут повторять цветение осенью. Их главное преимущество — феноменальная зимостойкость, они выдерживают морозы до -35 °C и зимуют без укрытия. Идеальны для тенистых уголков сада.

Для тех, кто ищет что-то повыше, есть эустома, или «японская роза». Ее крупные, как у роз, цветы бывают самых разных оттенков и долго стоят в срезке. Посадите и удивите соседей своими красивыми, но неприхотливыми «розами».

