Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 15:03

Чтение без принуждения: эти советы помогут увлечь ребенка книгами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привить ребенку любовь к чтению можно через создание комфортной среды и положительных ассоциаций с книгами. Важно предлагать литературу, соответствующую возрасту и интересам, и показывать личный пример. Регулярное совместное чтение и обсуждение прочитанного помогают сформировать устойчивую привычку.

Создайте уютный книжный уголок с хорошим освещением и открытым доступом к книгам. Разрешите ребенку выбирать литературу самостоятельно в книжном магазине или библиотеке. Используйте современные форматы: аудиокниги для поездок, интерактивные издания с дополненной реальностью. Введите традицию семейного чтения вслух по вечерам. Хвалите за достижения — прочитанные страницы и новые книги.

Превратите чтение в игру: создавайте тематические квесты по мотивам произведений, рисуйте иллюстрации к любимым историям. Отмечайте прогресс в читательском дневнике или на специальном плакате. Главное — сохранять терпение и не заставлять, а мягко мотивировать, показывая, что чтение — это приключение и удовольствие.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

дети
чтение
книги
воспитание
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.