Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось на 5839 человек

https://static.news.ru/photo/b0748602-9fe9-11ea-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ещё 5839 московских пациентов с диагностированным ранее коронавирусом справились с болезнью и общее число выздоровевших в столице достигло 67 458 человек, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Как пояснила представитель столичной администрации, человека признают выздоровевшим от коронавируса после проведения тестов на инфекцию. После выписки пациенты получают рекомендации по восстановлению, некоторым из них нужно оставаться под наблюдением врачей, передаёт ТАСС.

Также всем справившимся с вирусом предлагают стать донорами плазмы, если позволяет возраст (от 18 до 55 лет) и здоровье. К донорству не допускаются люди с ВИЧ-инфекцией, гепатитами типов В и С. Для того чтобы сдать плазму, нужно обратиться на горячую линию в рабочие часы и получить дальнейшие инструкции.

Ранее NEWS.ru писал, что массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу носит как теоретический, так и сугубо практический характер. С помощью скрининга учёные смогут продвинуться в решении вопроса о формировании иммунитета при инфекции и не только, сообщил в разговоре с журналистами член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.