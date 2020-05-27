Сенатор объяснил необходимость массового скрининга на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/738a196c-72eb-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу носит как теоретический, так и сугубо практический характер. С помощью скрининга учёные смогут продвинуться в решении вопроса о формировании иммунитета при инфекции и не только, сообщил в разговоре с журналистами член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он сообщил, что в настоящее время неизвестно, у кого после болезни иммунитет проявился, насколько он стойкий. Это также, по словам Круглого, касается тех, кто перенёс заражение коронавирусом в лёгкой форме или же без симптомов.

Как отметил сенатор, медикам необходимо понять, как формируется иммунитет у разных групп людей, к примеру у тех, кто входит в группу риска. К этой категории, в частности, относятся и врачи, и те, кто близко общался с заражёнными.

Также с помощью тестирования можно выявлять тех, кто имеет напряжённый иммунитет к вирусу, и использовать их в качестве доноров плазмы, чтобы лечить больных. Мне кажется, такое тестирование нужно проводить и в регионах, потому что у нас большая страна. Причём люди должны сдавать тесты бесплатно, — цитирует Круглого «Парламентская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, столичные власти объявили о начале бесплатного тестирования жителей на антитела к коронавирусу с 15 мая. В случайную выборку ежедневно попадают 70 тысяч человек — им приходят СМС-сообщения или письма на электронную почту с предложением пройти проверку.