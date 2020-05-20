Столичные власти объявили о начале бесплатного тестирования жителей на антитела к коронавирусу с 15 мая. В случайную выборку ежедневно попадают 70 тысяч человек — им приходят СМС-сообщения или письма на электронную почту с предложением пройти проверку. Cпецкор NEWS.ru был среди тех, кому удалось сдать анализ.

Сообщение о проведении исследования и приглашение на тестирование пришло по СМС в субботу вечером. В нём предлагалось записаться на анализ и сдать кровь из вены по указанному адресу. Выбрать поликлинику самостоятельно невозможно — гражданину оставляют лишь право определиться со временем и записаться на удобный день через сайт городских электронных услуг. Весь процесс занимает не больше пары минут: необходимо ввести свои данные, номер полиса ОМС и выбрать подходящий 10-минутный интервал. За день до предполагаемого визита на телефон поступил звонок: электронный голос просил подтвердить свою запись или перенести её на другой день.

Утром 18 мая в поликлинике было пусто, о приёме пациентов говорил только указатель на входе в центральный корпус, отсылавший всех, кто пришёл на исследование, в соседнее крыло. Перед входом можно увидеть расчерченные жёлтой краской отметки на случай, если помещение не сможет вместить всех желающих. В дверях посетителей встречает медсестра в полной защите — от маски и перчаток до стерильного халата и шапочки, под которую убраны волосы. Она измеряет температуру тепловизором, и если у человека нет жара, то он может зайти внутрь. Дальше необходимо надеть бахилы, маску и перчатки (если есть собственные, то можно остаться в них).

Перед тем как пройти в процедурный кабинет, необходимо «оформиться»: подписать информированное согласие на оказание услуги и указать номер своего полиса ОМС. После этого пациента приглашают сдать анализ. Сначала у человека берут кровь из вены, потом мазки из носа и горла. Процедура не очень приятная, но занимает буквально пару минут. На весь визит придётся потратить в общей сложности около 10 минут.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

За это время в корпус поликлиники зашла лишь одна женщина, спустя какое-то время — ещё двое мужчин. Как рассказали в беседе с NEWS.ru сотрудники поликлиники, поток людей на анализ не иссякает — желающих много. Но вместе с тем им удаётся избежать очередей из-за того, что все люди распределены по времени. И утром, и днём, и вечером медучреждение посещает примерно одинаковое число москвичей, записавшихся на тестирование. На каждого пациента отводится пять минут. Этого времени может показаться мало, но его хватает, чтобы взять и кровь, и мазки. Результат анализа будет готов через несколько дней.

Вся процедура кажется относительно безопасной — контакты с людьми сведены до минимума, как и время пребывания в поликлинике. Однако в Москве были случаи, когда пациенты сталкивались с очередями. Такая ситуация отмечалась как минимум в двух столичных поликлиниках — пользователи соцсетей выкладывали фотографии и видео, писали о несоблюдении дистанции и часовом ожидании. Депздрав объяснял это тем, что многие пришли раньше назначенного времени. В действительности среди людей были и те, кто хотел пройти скрининг без записи, по личной инициативе.

За первые три дня с начала тестирования анализ, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, сдали 10 тысяч человек. Этот показатель можно назвать крайне низким, если учесть, что приглашение пройти проверку ежедневно получают 70 тысяч. Пока у медиков 30 поликлиник, в которых проводится забор крови, есть возможность развести потоки людей и хотя бы постараться избежать очередей. Помочь этому должно и увеличение интервалов для онлайн-записи. Какова будет ситуация, когда в случайную выборку на бесплатный скрининг ежедневно будут попадать 200 тысяч человек (именно такие цифры озвучивали московские власти), — предсказать сложно.