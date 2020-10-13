Число смертей от COVID-19 за сутки в Москве достигло максимума июня

https://static.news.ru/photo/5dbcda8e-0cd8-11eb-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 11–12 октября в Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом, что стало максимальным показателем с 9 июня, сообщает оперативный штаб.

По данным оперштаба, общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 5687 человек. Как говорится в сообщении ведомства, у всех умерших за сутки в столице ранее был подтверждён диагноз «пневмония» при положительном результате теста на коронавирус.

Таким образом, число смертей за сутки в Москве приблизилось к максимуму июня, когда от COVID-19 скончались 59 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов, — приводит оперштаб данные по России.

Как сообщал NEWS.ru ранее, 12 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки от коронавируса в столице вылечились 1131 человек.