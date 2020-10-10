В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1131 человек

https://static.news.ru/photo/77849862-0c56-11eb-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории Москвы из больниц по выздоровлении был выписан 1131 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 12 октября сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что количество выздоровевших после заражения человек в столице продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1131 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 262 750, — заявила Ракова.

Она отметила, что специалисты для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса проводят специальные исследования. При выписке из больницы всем переболевшим, которым требуется оставаться под наблюдением, дают необходимые рекомендации, передаёт ТАСС.

По последней информации, в Москве коронавирусом заразились 330 418 человек. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 34 человека. Общее число смертей достигло 5629, писал NEWS.ru.