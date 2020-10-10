В Москве за сутки умерли 34 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 34 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 35 смертей. Общее число смертей достигло 5629.

По данным на утро 11 октября, в столице было выявлено 330 418 случаев заражения, 4501 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 298 718 человек (+13 634 за последние сутки), 22 597 пациентов погибли (+165 за последние сутки).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19. По его словам, вопрос о введении локдауна должен решаться не в Кремле, а в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.