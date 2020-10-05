В Кремле призвали россиян к осторожности из-за коронавируса

Рост числа заболевших коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19.
По его словам, вопрос о введении локдауна должен решаться не в Кремле, а в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом,
Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьёзным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений, — подчеркнул он.
Также Песков сказал, что Кремлю неизвестно о планах властей Москвы ввести режим самоизоляции через две недели, если число заразившихся COVID-19 не будет снижаться.
Ранее NEWS.ru писал, что московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель.
По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен