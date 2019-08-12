https://static.news.ru/photo/29c1162c-bd93-11e9-bb22-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Количество лесных пожаров в Иркутской области снизилось со 140 до 125 очагов. При этом их общая площадь выросла почти на 4,4 тысячи га и составляет 774 тысячи га.

По данным на утро 13 августа в регионе локализовано 20 пожаров площадью свыше 54 тысячи га. Продолжается тушение 33 возгораний на площади 74,6 тысячи га и ведётся наблюдение ещё за 72 пожарами.

В главке МЧС по области отметили, что на севере региона начались дожди, которых здесь не было примерно полтора месяца. Наиболее интенсивные осадки прошли в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что экстренные службы отметили снижение числа лесных пожаров на территории Якутии. В настоящее время там зафиксировано 116 очагов возгорания общей площадью в 900 тысяч га.