20 декабря 2025 в 16:46

Чипсы, сыр, чеснок — и целая гора закуски на Новый год готова: элементарный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С этим элементарным рецептом вы легко приготовите целую гору закуски на Новый год. Все, что потребуется, — это чипсы, сыр и чеснок, не считая пары ложек майонеза, которые найдутся в каждом доме в праздничные дни.

Вкус получается контрастным и пикантным: хрустящая солоноватая основа из чипсов и нежная, сливочная, с остротой чеснока начинка создают идеальный дуэт. Закуска готова к подаче немедленно, но ее можно ненадолго убрать в холодильник, чтобы намазка слегка затвердела.

Вам понадобится: большие круглые чипсы, 150 г тертого твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2–3 зубчика чеснока. В миске тщательно смешайте тертый сыр, майонез и чеснок до получения однородной пластичной пасты. Если смесь получилась слишком густой, можно добавить чуть майонеза. Берите чипсы по одной штуке и с помощью чайной ложки или кондитерского шприца выкладывайте сверху горку сырной намазки. Сразу украшайте мелко порубленной зеленью, чтобы она прилипла. Также можно использовать для украшения икру, мелко нарезанную ветчину или кусочки маринованного огурца.

Ранее стало известно, как приготовить баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе.

