Чингисхан-суп — это вам не щи! Готовлю в казане: аромат такой, что оторваться невозможно

Чингисхан-суп — это вам не щи! Готовлю в казане: аромат такой, что оторваться невозможно

Когда хочется сытного обеда, который греет изнутри, я достаю казан и беру свиные ребрышки. Этот суп готовится час, но результат стоит каждой минуты — мясо само отстает от костей.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1,5 кг, сало — 100 г, картофель — 500 г, помидоры — 500 г, лук репчатый — 500 г, морковь — 300 г, перец сладкий зеленый — 300 г, вода — 2,5 л, масло растительное — 100 мл, кинза — 50 г, петрушка — 30 г, чеснок — 10 зубчиков, зира молотая — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец острый зеленый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала растапливаю в казане нарезанное кубиками сало с растительным маслом, минут через 5–7 шкварки убираю. Затем на этом же жире обжариваю ребрышки по 10 минут с каждой стороны до румяной корочки. Тем временем режу лук полукольцами, а морковь — шайбочками. Отправляю их к мясу и жарю еще 20 минут, помешивая.

Закладываю картофель крупными дольками, четвертинки помидоров, сладкий перец, чеснок и острый перец, заливаю все горячей водой, довожу до кипения и сразу добавляю рубленую зелень. Осталось накрыть казан крышкой и томить на среднем огне ровно 20 минут, чтобы картошка впитала все соки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Секрет этого супа я открыл случайно: сначала обжарил ребрышки до корочки, а потом залил водой — и получил навар, который хочется пить ложкой. Если дать шурпе постоять под крышкой полчаса, вкус становится насыщеннее в разы. Подавайте с зеленью и острым перцем.