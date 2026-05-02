День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 09:15

Чесночный батон на мангале: вкуснее хачапури и прочих лепешек — хрустит снаружи и тянется внутри

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чесночный батон на мангале — это хрустящая, ароматная закуска с нежной сырно-чесночной начинкой, которая станет хитом любого пикника.

Цельный батон, наполненный смесью сыра, чеснока и зелени, обжаривается на решетке до золотистой корочки, тает во рту и идеально подходит к шашлыку.

Для приготовления понадобится: 1 цельный батон, 150 г твердого сыра, пучок зелени, 4-5 зубчиков чеснока, 50 мл молока, соль, перец.

Рецепт: батон разрежьте вдоль на две половинки. Из нижней части аккуратно вытащите весь мякиш, оставив корочку. Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите, чеснок выдавите. В миске смешайте сыр, зелень, чеснок, молоко, соль и перец. Наполните сырной массой нижнюю корочку батона, утрамбуйте. Накройте верхней половинкой.

Положите батон прямо на решетку. Обжаривайте на углях с двух сторон до хрустящей корочки и расплавления сыра (по 5–7 минут). Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить питу из 2 ингредиентов — греческого йогурта и муки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
закуски
мангалы
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.