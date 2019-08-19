https://static.news.ru/photo/87d86284-c27e-11e9-b45c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что здоровая оппозиция может пойти на благо любому государству.

Наличие здоровой оппозиции идёт во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счёте государству, — отметил Чемезов.

По его мнению, всегда должна быть какая-то альтернативная сила, которая может дать сигнал о векторе движения общественной мысли. Именно это не позволит уйти стране в «застойный период», передаёт ТАСС .

17 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг КПРФ. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек. Однако люди начали массово расходиться после выступления певца Игоря Талькова, писал News.ru.