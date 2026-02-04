Чем опасна экономия на розетках: советы, чтобы защитить дом от перегрева, искр и пожара

Многие считают розетки мелочью и экономят на них, покупая дешевые модели. Но именно они принимают на себя основную нагрузку, особенно если к одной точке подключено несколько приборов. Некачественная розетка может перегреваться, искрить и даже стать причиной пожара.

Главная опасность дешевых изделий — тонкий пластик и слабые контакты. Вилка плохо держится, появляются искры, повышается сопротивление, пластик плавится. При подключении мощных приборов риск возгорания резко возрастает. Отсутствие заземления увеличивает вероятность поражения током, а розетки для влажных помещений без защиты не подходят для ванных комнат.

Надежная розетка стоит немного дороже, но служит долго и безопасно. Обращайте внимание на класс защиты, наличие заземления, прочность корпуса и металлических контактов — это реально защищает ваш дом и близких.

