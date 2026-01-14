Атака США на Венесуэлу
Чебуреки за полчаса: быстрый рецепт с лавашом — сытно, сочно и без лишней возни!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Захотелось чего‑то вкусного и сытного, а возиться с тестом нет времени? Попробуйте чебуреки из лаваша — они готовятся в разы быстрее классических, получаются сочными и аппетитными. Такой вариант идеально подойдет для семейного ужина или неожиданного прихода гостей: всего полчаса — и на столе гора ароматных чебуреков!

Для приготовления возьмите: 500 г фарша, 1 крупный лук, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного молотого перца, 50–70 мл холодной воды, 8 листов круглого лаваша и растительное масло для обжаривания. Лук измельчите и смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и холодную воду — так начинка станет более сочной и удобной для нанесения. Лаваш на секунду окуните в холодную воду, выложите в центр 1–2 ст. л. фарша, не доходя до краев, и сразу переложите на разогретую с маслом сковороду. Обжаривайте на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими — ваши домашние будут в восторге!

Ранее сообщалось, что вы сможете удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым в приготовлении блюдом. Французский киш лорен — ваш лучший выбор. Этот сытный пирог с нежнейшей заливкой можно подать и как горячую закуску, и как полноценное основное блюдо.

Проверено редакцией
