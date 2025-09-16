Чебуреки крымские, как в отпуске. Простой и вкусный рецепт за 20 минут

Чебуреки крымские — это тот самый вкус отпуска, который переносит на солнечное побережье с первого укуса! Хрустящее пузырчатое тесто и сочная ароматная начинка с мясом и зеленью создают идеальную гармонию. Эти чебуреки — не просто еда, а настоящее путешествие в Крым, где каждый ломтик пропитан теплом и гостеприимством. Готовятся они просто, а результат впечатляет даже самых искушенных гурманов.

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла; для начинки — 500 г мясного фарша (баранина + говядина), 2 луковицы, пучок кинзы/петрушки, соль, перец, 50 мл ледяной воды. Замесите крутое тесто из муки, воды, соли и масла, оставьте на 30 минут под полотенцем. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, специями и ледяной водой — это даст сочность. Раскатайте тесто тонко, выложите начинку, защипните края. Обжарьте в раскаленном масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока чебуреки хрустящие и горячие!

