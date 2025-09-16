Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:30

Чебуреки крымские, как в отпуске. Простой и вкусный рецепт за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки крымские — это тот самый вкус отпуска, который переносит на солнечное побережье с первого укуса! Хрустящее пузырчатое тесто и сочная ароматная начинка с мясом и зеленью создают идеальную гармонию. Эти чебуреки — не просто еда, а настоящее путешествие в Крым, где каждый ломтик пропитан теплом и гостеприимством. Готовятся они просто, а результат впечатляет даже самых искушенных гурманов.

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла; для начинки — 500 г мясного фарша (баранина + говядина), 2 луковицы, пучок кинзы/петрушки, соль, перец, 50 мл ледяной воды. Замесите крутое тесто из муки, воды, соли и масла, оставьте на 30 минут под полотенцем. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, специями и ледяной водой — это даст сочность. Раскатайте тесто тонко, выложите начинку, защипните края. Обжарьте в раскаленном масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока чебуреки хрустящие и горячие!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

чебуреки
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.