Часть российских колледжей смогут очно провести вступительные испытания

https://static.news.ru/photo/e254c5aa-a8a5-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Творческие и спортивные колледжи России смогут провести очные вступительные испытания по решению руководства учреждений, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Время приёма документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению самих образовательных организаций, творческих деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний, — заявил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».

Глушко уточнил, что в отдельных случаях по многим специальностям можно проводить испытания в формате видеотрансляции. Очную процедуру следует проводить там, где без этого не обойтись. Чиновник выразил уверенность, что образовательные учреждения смогут создать все необходимые санитарные условия для работы приёмных комиссий.

Как передавал NEWS.ru, Глушко призвал российские колледжи научиться организовывать учебный процесс в любых условиях и открыть своим учащимся двери 1 сентября.