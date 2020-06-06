В России студенты колледжей должны начать учиться с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/36206d76-a8a4-11ea-8723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Российские колледжи должны научиться организовывать учебный процесс в любых условиях и открыть своим учащимся двери 1 сентября. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он отметил, что за лето министерство должно убедиться, что в каждой образовательной организации будут обеспечены все меры, чтобы студенты могли учиться без масок при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда», в колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности.

Замминистра также сообщил, что срок подачи документов для поступления в колледж продлён до 25 августа. Кроме того, абитуриент может подать необходимые бумаги при помощи Почты России. Также есть возможность сделать это по электронной почте и с помощью региональных порталов госуслуг — чтобы отправить скан-копии документов, в том числе медицинских справок. В ряде случаев, если в каком-либо колледже будут свободные места, документы будут принимать до конца августа, писал NEWS.ru.