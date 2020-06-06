Минпросвещения: документы для поступления в колледж примут до 25 августа

https://static.news.ru/photo/f030ae62-a89d-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок подачи документов для поступления в колледж продлён до 25 августа. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, министерство постаралось максимально упросить этот процесс. Абитуриент может подать необходимые бумаги при помощи Почты России. Кроме этого, есть возможность сделать это по электронной почте и с помощью региональных порталов госуслуг — чтобы отправить скан-копии документов, в том числе медицинских справок.

Всё сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года, — пояснил Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

В ряде случаев, если в каком-либо колледже будут свободные места, документы будут принимать до конца августа, уточнил замглавы Минпросвещения.

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и годом ранее, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019-м.