Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов в вуз в этом году

https://static.news.ru/photo/7ffe48d8-9fe8-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.

Об этом он заявил в эфире Первого канала. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году. Фальков подчеркнул, что подавать заявления в вузы на соответствующие направления или специальности можно будет до экзаменов.

Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, ещё раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля — в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения. 10 июля состоится экзамен по профильной математике. 13 июля — ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть экзамена по иностранным языкам.