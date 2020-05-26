Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов в вуз в этом году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
Об этом он
Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, ещё раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа, — сказал министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля — в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения. 10 июля состоится экзамен по профильной математике. 13 июля — ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть экзамена по иностранным языкам.
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