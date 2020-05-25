Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/d5fdf5fc-9eae-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля — в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.

6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что во вторую декаду состоятся: 13 июля — ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть экзамена по иностранным языкам.

Кроме того, запланированы резервные дни — на 24 и 25 июля. В первый день ЕГЭ могут проводиться по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, на второй — по всем без исключения предметам.

Как писал NEWS.ru, ЕГЭ в 2020 году намереваются сдавать 783 267 человек, из которых 74 808 человек являются выпускниками прошлых лет. Только 48 тысяч выпускников 11-х классов не будут поступать в вузы, для них ЕГЭ ограничится сдачей русского языка и базовой математики для получения аттестата.