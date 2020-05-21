Стали известны особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6510875c-9bb5-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Единый государственный экзамен в 2020 году намереваются сдавать 783 267 человек, из которых 74 808 человек являются выпускниками прошлых лет. Только 48 тысяч выпускников 11-х классов не будут поступать в вузы, для них ЕГЭ ограничится сдачей русского языка и базовой математики для получения аттестата.

При этом Рособрнадзор не намерен вносить изменения в задания ЕГЭ, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об этом сообщает газета «Известия».

Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ, — отметили в ведомстве.

Санитарные нормы и поведение учеников во время экзаменов будут контролироваться педагогами. Учащиеся будут размещаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, у всех измерят температуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин потребовал разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и ужесточить контроль за их соблюдением. Глава государства считает, что к возвращению учащихся в классы и аудитории новые санитарные требования должны вступить в силу.