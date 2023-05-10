Цены на БПЛА в России упали в три раза Россияне стали массово продавать квадрокоптеры после запрета на их запуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали массово продавать квадрокоптеры после запрета на запуск беспилотников в десятках регионах страны, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, цены на беспилотники упали в два-три раза.

Mash сообщает, что новый Mavic 3T, стоивший 300 тысяч рублей, можно купить всего за 108 тысяч рублей.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Oн заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

Власти Москвы после инцидента ввели запрет на пoлеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.