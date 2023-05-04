Центробанк предупредил россиян о «двойниках»-мошенниках Банк России предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ

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В России участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка и просят жертв перевести деньги на якобы резервный счет, сообщила ТАСС пресс-служба ЦБ РФ. По данным регулятора, всего поступило более двух тысяч жалоб от обманутых россиян.

В последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются «сотрудниками Центробанка», предлагают «перевести деньги на специальный («безопасный») счет в Центробанке» и др.). В Банк России уже поступило около двух тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем, — рассказали в ЦБ.

Представители регулятора подчеркнули, что не работают с физическим лицами и не обзванивают их. Они призвали россиян сохранять бдительность и не поддаваться обманам со стороны мошенников.

Ранее бывший сотрудник Управления «К» МВД России рассказал, что мошенники начали применять новую схему, в ходе которой убеждают людей спрятаться на неопределенное время якобы для участия в операции по поимке преступников, а сами вымогают деньги у родственников жертвы. Он пояснил, что в таких схемах преступники «играют на желании помочь» и долго работают с людьми.