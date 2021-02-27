Мошенники украли у москвича больше 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f7a10716-7933-11eb-ba6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преступники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 60-летнего жителя Москвы больше 11 млн рублей. Мужчина добровольно перевёл им деньги.

Мошенники позвонили мужчине от имени работников банка и сообщили, что кто-то пытается сменить привязанный к его счетам номер телефона. Они предложили ему снять все деньги со счетов и перевести в «виртуальные сейфовые ячейки», из которых средства потом заберут полицейские и вернут обратно.

После этого преступники через мессенджер объяснили, как установить на компьютер приложение для удалённого управления устройством и передать им ключи доступа. Затем ему звонили люди, представляющиеся сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга и управления экономической безопасности МВД, которые убедили его взять несколько кредитов.

Только спустя два дня мужчина понял, что его обманули, после чего обратился в полицию, передаёт Mash.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты.